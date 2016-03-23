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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:57 BJT

澳新汇市：澳新货币在谨慎交投中坚守阵地

“虽然该消息对全球外汇市场的短期影响有限，不过交易商隔夜忙于消化这一不幸事件，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。

伊斯兰国宣称对周二发生在布鲁塞尔机场和高峰时段地铁列车上的自杀性炸弹袭击事件负责。至少30人丧生，警方正在追捕一名逃离机场的嫌犯。

鉴于不确定性，交易商称市场缺乏信念。新西兰元兑美元 在0.6738-0.6769美元的窄幅区间内波动，接近纽约收盘水准。新西兰元兑日圆 跌0.3%至75.63。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周二向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。 (完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)

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