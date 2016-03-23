澳新汇市：澳新货币在谨慎交投中坚守阵地

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
“虽然该消息对全球外汇市场的短期影响有限，不过交易商隔夜忙于消化这一不幸事件，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。
伊斯兰国宣称对周二发生在布鲁塞尔机场和高峰时段地铁列车上的自杀性炸弹袭击事件负责。至少30人丧生，警方正在追捕一名逃离机场的嫌犯。
鉴于不确定性，交易商称市场缺乏信念。新西兰元兑美元 在0.6738-0.6769美元的窄幅区间内波动，接近纽约收盘水准。新西兰元兑日圆 跌0.3%至75.63。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周二向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。 (完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。