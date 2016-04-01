澳新汇市：澳元和新西兰元接近九个月高点，受利差需求推动

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
中国制造业数据意外强劲亦提振澳元。
澳元近期急涨无疑会让澳洲央行的任务变得更加复杂。该央行4月5日将召开政策会议。
虽然外界普遍预计央行将维持利率在2%的纪录低位不变，但部分交易员认为未来数月宽松政策的机率上升。
“我认为，澳洲央行武器库中的唯一武器就是降息，这最终可能促使澳洲央行扣动扳机，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。
下一个重要关注事件是美国非农就业报告，预计将显示新增就业岗位20.5万个。若数据较为强劲，则可能重燃美国升息预期，并推高美元。
新西兰元兑美元 报0.6904，周四曾触及九个月高位0.6968。新西兰元3月大涨近5%，创11月以来最大月度涨幅。
这对新西兰央行而言也不是个好消息。该央行3月初降息，部分是为了阻止新西兰元进一步升值。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/许娜；审校 龚芳/张涛)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。