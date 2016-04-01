澳新汇市：澳元和新西兰元接近九个月高点，受利差需求推动

中国制造业数据意外强劲亦提振澳元。

澳元近期急涨无疑会让澳洲央行的任务变得更加复杂。该央行4月5日将召开政策会议。

虽然外界普遍预计央行将维持利率在2%的纪录低位不变，但部分交易员认为未来数月宽松政策的机率上升。

“我认为，澳洲央行武器库中的唯一武器就是降息，这最终可能促使澳洲央行扣动扳机，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes称。

下一个重要关注事件是美国非农就业报告，预计将显示新增就业岗位20.5万个。若数据较为强劲，则可能重燃美国升息预期，并推高美元。

新西兰元兑美元 报0.6904，周四曾触及九个月高位0.6968。新西兰元3月大涨近5%，创11月以来最大月度涨幅。

这对新西兰央行而言也不是个好消息。该央行3月初降息，部分是为了阻止新西兰元进一步升值。(完)

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