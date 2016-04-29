澳新汇市：两国货币兑美元走坚，但兑日圆月线恐大幅收低

澳洲央行将在5月3日举行政策会议，虽然绝大多数分析师预计该行将维持利率在纪录低点2.0%不变，但对路透调查做出回复的49人中，有11位预计将降息。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，降息的机率在50%左右，本周稍早时仅为10%。

今天波动较大的是日圆。周四日本央行未采取新的刺激措施之后，日圆全线上涨。

澳元兑日圆 跌至82.05日圆，本月料下跌5%。新西兰元兑日圆 跌至74.82日圆，本月已经下跌3日圆。

不过澳元兑新西兰元收复一些跌幅，报1.0961新西兰元，之前在本周已经两次触及两个月低点1.0914。

周四新西兰央行维持利率不变，而且政策立场不及一些市场人士预期的那么温和。之后新西兰元上涨。

新西兰元涨至0.6970美元。澳新银行在报告中称，在若干因素的推动下，新西兰元将再次测试0.70美元的水平。(完)

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