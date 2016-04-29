澳新汇市：两国货币兑美元走坚，但兑日圆月线恐大幅收低

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
澳洲央行将在5月3日举行政策会议，虽然绝大多数分析师预计该行将维持利率在纪录低点2.0%不变，但对路透调查做出回复的49人中，有11位预计将降息。
银行间利率期货<0#YIB:>暗示，降息的机率在50%左右，本周稍早时仅为10%。
今天波动较大的是日圆。周四日本央行未采取新的刺激措施之后，日圆全线上涨。
澳元兑日圆 跌至82.05日圆，本月料下跌5%。新西兰元兑日圆 跌至74.82日圆，本月已经下跌3日圆。
不过澳元兑新西兰元收复一些跌幅，报1.0961新西兰元，之前在本周已经两次触及两个月低点1.0914。
周四新西兰央行维持利率不变，而且政策立场不及一些市场人士预期的那么温和。之后新西兰元上涨。
新西兰元涨至0.6970美元。澳新银行在报告中称，在若干因素的推动下，新西兰元将再次测试0.70美元的水平。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜 审校 戴素萍/张涛)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。