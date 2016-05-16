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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 11:26 BJT

澳新汇市：澳元跌至数月低点，因中国数据疲软和铁矿石价格下跌

大多数压力缘于周末公布的中国投资、工业产值和零售销售数据均逊于预期，加重对中国经济是否正在企稳的怀疑。

澳元本月迄今累计下挫4%，基本都是在澳洲央行降息至1.75%纪录低位后录得。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截止至5月10日当周，投机客削减澳元多仓至82,774口，此前一周为10万口左右。但投机客仍持有净多仓38,158口，表明澳元存在下跌空间。

铁矿石价格下跌亦损及澳元。铁矿石价格.IO62-CNI=SI周五大跌至两个月低位。

新西兰元兑美元 自0.6775小跌至0.6762，因全球避险意愿给美元带来支撑。

周一公布的数据显示，新西兰4月服务业活动扩张幅度为年内最高，但该数据对新西兰元的影响不大。

分析师预计，新西兰元兑美元将交投于0.6680-0.6840。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/许娜；审校 孙茉莉/刘秀红)

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