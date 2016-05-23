澳新汇市：澳元和新西兰元延续低调表现，受利率前景因素影响

不过，部分分析师预计澳元兑美元将一路回落至0.6827，因美联储可能在6月升息的预期升温，进一步提振美元。
澳元本月已下跌近5%，因美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机性基金削减澳元多仓。
目前澳元净多仓仍有2.5万口左右，表明澳元仍有下跌空间。
市场目光将落在澳洲央行总裁史蒂文斯周二的讲话上，这将是他在该央行5月3日降息后的首次公开露面。
市场将寻找澳洲央行是否会再度降息的线索，因为5月会议记录暗示降息可能是一次性的。
银行间利率期货走势<0#YIB:>目前暗示，今年稍晚澳洲央行将再度降息至1.5%的纪录低位。
新西兰元兑美元 周一早盘持平于0.6770，上周触及两个月低位0.6710。该货币对本月迄今累计下跌近3%，部分归因于新西兰央行可能在6月9日政策会议上降息的预期。
路透访问12位经济学家中，11人预计央行将在6月9日会议上降息到2.00%，一人预计央行届时仍将维持利率不变。
澳新银行表示，新西兰数据面淡静，投资者将关注今日稍晚出炉的全球Markit采购经理人指数(PMI)调查初值、及美联储官员将发表的讲话。国内方面，主要关注点是周四提交的政府预算。
澳新银行预计，新西兰元兑美元短线将交投于0.6700-0.6800美元。(完)
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(编译 郑茵/许娜；审校 徐文焰)