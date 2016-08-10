澳新汇市：高收益资产受青睐推动澳元触及三个月高点，新西兰元亦涨

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
同时，市场在等待澳洲央行总裁史蒂芬斯0305 GMT发表的讲话，这将是他在9月卸任之前的最后一次讲话。届时，副总裁洛威将接任。
澳元近来的强势多数是因投资者以利率较低的日圆、英镑和欧元作为融资货币，买入澳元和新西兰元等收益较高的资产。
英镑兑澳元 跌至三年低点1.6863，今年累计下跌16%；此前英国央行暗示，如果经济下滑恶化，将进一步实施量化宽松。
新西兰元 由早盘的0.7161涨至0.7196美元，投资者等待该国央行周四的利率决定。
外界预期该国央行降息25个基点至2.00%。路透调查访问的25位分析师中，24位预期降息，仅一位预期维持利率不变。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 许娜/刘秀红)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选