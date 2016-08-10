澳新汇市：高收益资产受青睐推动澳元触及三个月高点，新西兰元亦涨

同时，市场在等待澳洲央行总裁史蒂芬斯0305 GMT发表的讲话，这将是他在9月卸任之前的最后一次讲话。届时，副总裁洛威将接任。

澳元近来的强势多数是因投资者以利率较低的日圆、英镑和欧元作为融资货币，买入澳元和新西兰元等收益较高的资产。

英镑兑澳元 跌至三年低点1.6863，今年累计下跌16%；此前英国央行暗示，如果经济下滑恶化，将进一步实施量化宽松。

新西兰元 由早盘的0.7161涨至0.7196美元，投资者等待该国央行周四的利率决定。

外界预期该国央行降息25个基点至2.00%。路透调查访问的25位分析师中，24位预期降息，仅一位预期维持利率不变。(完)

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