澳新汇市：澳元和新西兰元脱离近期高点，但仍有望创出强劲周线涨幅

此番言论帮助美元少量收复近期失地，推动澳元 自周四所及三个月高位0.7760美元跌至0.7679。若升破0.7760，澳元将上看年内高位0.7836美元。

澳元本周有望收高0.8%，尽管澳洲央行降息。自上周央行降息以来，澳元已反弹0.02美元。

新西兰元兑美元 本周已涨近1%，尽管新西兰央行周四宽松政策，降息至2.0%的纪录低位。

新西兰元兑美元盘旋在约0.72，周四曾大涨至15个月高点0.7351美元。

澳元和新西兰元所具有的韧性大多来自于利差交易，即投资者借入利率较低的日圆、英镑或欧元，转而买入股市、澳元和新西兰元等高收益资产。(完)

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