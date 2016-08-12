澳新汇市：澳元和新西兰元脱离近期高点，但仍有望创出强劲周线涨幅

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
此番言论帮助美元少量收复近期失地，推动澳元 自周四所及三个月高位0.7760美元跌至0.7679。若升破0.7760，澳元将上看年内高位0.7836美元。
澳元本周有望收高0.8%，尽管澳洲央行降息。自上周央行降息以来，澳元已反弹0.02美元。
新西兰元兑美元 本周已涨近1%，尽管新西兰央行周四宽松政策，降息至2.0%的纪录低位。
新西兰元兑美元盘旋在约0.72，周四曾大涨至15个月高点0.7351美元。
澳元和新西兰元所具有的韧性大多来自于利差交易，即投资者借入利率较低的日圆、英镑或欧元，转而买入股市、澳元和新西兰元等高收益资产。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜；审校 王洋/李婷仪)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。