澳新汇市：澳元和新西兰元上扬，受澳就业数据和美国利率预期提振

澳元兑全线走强的日圆 也摆脱一个月低点，报77.03日圆。

由于本月稍早澳洲央行降息至纪录低点1.5%，澳元触及0.7486美元低点，此后澳元已经累计上涨逾0.02美元。

这波最新的反弹部分是受澳洲7月乐观的就业数据提振。澳洲统计局周四公布的数据显示，7月经季节调整就业人口增加2.62万人，远高于路透调查预估的增加1.1万人。失业率从5.8%降至5.7%，分析师的预期是持平于5.8%。

利率期货市场<0#YIB:>反应不大，仍预期年底前有50%的机率再次降息。

新西兰元 也由盘中稍早的0.7242美元被推高至0.7290美元。

此外，美元疲软也是一个因素。美联储公布的最新会议记录显示，部分官员不急于上调利率。 (完)

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