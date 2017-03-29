澳新汇市：澳元再度上涨，新西兰元略微下跌

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透悉尼3月29日 - 澳元周三上涨，从前一交易日触及的两周低位反弹，市场对于全球经济状况再度表示乐观，提振了风险偏好和大宗商品价格。
澳元兑美元涨至0.7648美元，脱离周二触及的低位0.7587，当时市场怀疑美国总统特朗普能否很快执行其促进经济成长的计划。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Sean Callow称，“风险偏好足够坚韧，可以避免颓势，”其预计澳元兑美元将在0.75至0.77美元交投。
澳元兑美元距离上周触及的四个月高位0.7750不远。阻力位在0.7655左右，支撑位见约0.7590。
美国数据稳健，支撑今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)将进一步升息的预期，以及正面的中国经济消息推动一些大宗商品价格反弹，这扶助澳元。
避险日圆遭遇全线卖盘，支撑澳元兑日圆升至85日圆。澳元周二一度触及83.76日圆，创今年来最低。
受英国政府正式启动退欧进程影响，英镑疲软，澳元兑英镑弹升。
新西兰元兑美元小跌至0.7005美元，从周二触及的高位0.7048回落。0.7020左右有强劲阻力。若跌破0.6994，则可能向下测试0.6975。
新西兰元兑日圆升至77.86日圆，脱离周二触及的四个月低位77.42。(完) (编译/审校 于春红/杜明霞/王洋)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。