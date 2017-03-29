版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 13:16 BJT

澳新汇市：澳元再度上涨，新西兰元略微下跌

路透悉尼3月29日 - 澳元周三上涨，从前一交易日触及的两周低位反弹，市场对于全球经济状况再度表示乐观，提振了风险偏好和大宗商品价格。

澳元兑美元涨至0.7648美元，脱离周二触及的低位0.7587，当时市场怀疑美国总统特朗普能否很快执行其促进经济成长的计划。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Sean Callow称，“风险偏好足够坚韧，可以避免颓势，”其预计澳元兑美元将在0.75至0.77美元交投。

澳元兑美元距离上周触及的四个月高位0.7750不远。阻力位在0.7655左右，支撑位见约0.7590。

美国数据稳健，支撑今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)将进一步升息的预期，以及正面的中国经济消息推动一些大宗商品价格反弹，这扶助澳元。

避险日圆遭遇全线卖盘，支撑澳元兑日圆升至85日圆。澳元周二一度触及83.76日圆，创今年来最低。

受英国政府正式启动退欧进程影响，英镑疲软，澳元兑英镑弹升。

新西兰元兑美元小跌至0.7005美元，从周二触及的高位0.7048回落。0.7020左右有强劲阻力。若跌破0.6994，则可能向下测试0.6975。

新西兰元兑日圆升至77.86日圆，脱离周二触及的四个月低位77.42。(完) (编译/审校 于春红/杜明霞/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐