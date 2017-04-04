澳新汇市：澳新货币受挫，澳洲央行按兵不动并发表谨慎鸽派言论

路透悉尼/惠灵顿4月4日 - 澳元周二跌至三周低位，此前澳洲央行在月度政策会议上维持利率不变，并对就业市场健康状况表达谨慎看法。

澳元兑美元跌0.0025美元至0.7575，远离上个月所及近期高点0.7750。技术图表显示，该汇价关键支撑位在0.7552美元，然后是0.7510美元。

澳元兑日圆也跌至今年以来最低，报83.70日圆，因日圆受益于当前避险热潮。

澳洲央行周二连续第八个月维持利率在纪录低位1.5%不变，符合普遍预期。

但澳洲央行对就业市场的温和评论令一些澳元多头感到意外。

“澳洲央行指出‘一些就业市场指标最近走软’，”澳洲联邦银行(CBA)主管Elias Haddad表示。

“上次声明中，澳洲央行称就业市场指标表现好坏不一，”他补充说，并预计澳元有跌向200日移动均线切入位0.7549的空间。

澳洲央行对楼市看法谨慎，亦打压澳元。

不过，银行间利率期货显示，澳洲央行今年几乎不可能降息，2018年升息可能性提高。

新西兰元兑美元亦处于守势，从稍早的0.7022跌至0.6988，受澳元下跌拖累。新西兰元现在测试约为0.6975/77的近期区间底部，若跌破此位，可能下看3月低点0.6890。