澳新汇市：澳元飙至两年高点，风险偏好主导市场

路透悉尼/惠灵顿7月17日 - 澳元周一大涨至两年高点，新西兰元处在四个半月高点，冒险情绪主导市场，因有关美国大幅收紧政策的担忧减弱。

澳洲最大贸易伙伴中国公布的经济数据强于预期，也助推了澳元涨势。

中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%，因工业生产、出口、零售销售和投资均强劲。

澳元兑美元升至0.7839，为2015年6月以来最高，此前突破重要技术阻力区域0.7700/7778。澳元现报0.7812美元，多头目标在0.8026附近的200周移动均线切入位。

“对澳洲而言，中国国内生产总值(GDP)数据非常令人鼓舞。这表明包括旅游在内的澳洲商品将持续得到需求支持，”CommSec的首席经济分析师Craig James表示。“这也给全球增长带来宽慰，因为中国是全球第二大经济体。”

新西兰元兑美元下跌0.41%至0.7318美元，脱离上周所及0.7369高位。新西兰周二将公布第二季消费者物价指数(CPI)数据。

数据可能显示，第二季CPI较前季仅增0.2%，较上年同期增速放缓至1.9%。CPI增速如此回落，可能会增强新西兰央行未来一段时间保持利率在纪录低位的决心。(完) (编译 艾茂林/许娜；审校 于春红/高琦)