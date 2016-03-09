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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:28 BJT

澳新汇市：澳新货币下跌，但铁矿石价格飙升带来支撑

澳洲3月消费者信心下滑，但鉴于近期金融市场动荡，分析师认为该数据表现稳健。

“由于市场和大宗商品价格现在反弹，信心将很快回升，”Capital Economics助理分析师Kate Hickie表示。

澳元兑日圆 跌至83.54日圆，周一曾触及一个月高位85.00。新西兰元兑日圆 跌至75.84日圆，本周迄今已经下跌2%。

新西兰元兑美元 小跌至0.6736美元。

投资者关注新西兰央行周四会议决定。接受路透调查的21位分析师中，有17位预期央行将维持利率在2.50%不变。但大多数分析师预计，到第二季末时利率至少将下调25个基点至2.25%。 (完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)

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