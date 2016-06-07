澳新汇市：澳元涨至一个月高位，澳洲央行按兵不动决议引发轧空

澳洲央行周二维持政策利率稳定，并未连续降息，且似乎提高了再次降息的门槛。

虽然该决定符合普遍预期，但鸽派感到失望，因政策声明没有明确的宽松倾向，导致轧空式上涨。

“整体而言，政策声明似乎相当中性。没有即将降息的迹象，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver说。

投资者削减7月降息的预期，银行间利率期货<0#YIB:>显示7月降息机率从政策会议前的25%降至14%。市场认为年底前行动的可能性为78%。

新西兰元兑美元 升至0.6926，周一曾触及高点0.6965。

现在关注焦点转向新西兰央行周四政策会议。该央行料维持利率在纪录低位2.25%不变，但鉴于通胀处于低位且新西兰元汇率强劲，因此也有降息可能。

今年迄今新西兰元累计升值1.5%。(完)

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