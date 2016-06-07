澳新汇市：澳元涨至一个月高位，澳洲央行按兵不动决议引发轧空

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
澳洲央行周二维持政策利率稳定，并未连续降息，且似乎提高了再次降息的门槛。
虽然该决定符合普遍预期，但鸽派感到失望，因政策声明没有明确的宽松倾向，导致轧空式上涨。
“整体而言，政策声明似乎相当中性。没有即将降息的迹象，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver说。
投资者削减7月降息的预期，银行间利率期货<0#YIB:>显示7月降息机率从政策会议前的25%降至14%。市场认为年底前行动的可能性为78%。
新西兰元兑美元 升至0.6926，周一曾触及高点0.6965。
现在关注焦点转向新西兰央行周四政策会议。该央行料维持利率在纪录低位2.25%不变，但鉴于通胀处于低位且新西兰元汇率强劲，因此也有降息可能。
今年迄今新西兰元累计升值1.5%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 蔡美珍/于春红)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。