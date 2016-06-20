澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，英国退欧不安情绪略有减轻

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
已经可以感受到一些冒险情绪。亚洲股市上涨，商品货币需求亦强劲。
澳元兑美元 攀升0.6%至0.7439，继续远离上周四触及的低点0.7286。澳元兑日圆 大涨1.1%至77.82。
新西兰元兑美元 上升0.7%至0.7103，兑日圆 上涨1.3%至74.33。
市场曾经担心英国公投若退出欧盟，将使全球市场出现新一波动荡。
不出意料的是，英镑表现优异，兑所有其他货币都上扬。英镑兑澳元 触及两周高位1.9652澳元，英镑兑新西兰元 触及逾一周高位2.0605新西兰元。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞；审校 孙茉莉)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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