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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 11:18 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，英国退欧不安情绪略有减轻

已经可以感受到一些冒险情绪。亚洲股市上涨，商品货币需求亦强劲。

澳元兑美元 攀升0.6%至0.7439，继续远离上周四触及的低点0.7286。澳元兑日圆 大涨1.1%至77.82。

新西兰元兑美元 上升0.7%至0.7103，兑日圆 上涨1.3%至74.33。

市场曾经担心英国公投若退出欧盟，将使全球市场出现新一波动荡。

不出意料的是，英镑表现优异，兑所有其他货币都上扬。英镑兑澳元 触及两周高位1.9652澳元，英镑兑新西兰元 触及逾一周高位2.0605新西兰元。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞；审校 孙茉莉)

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