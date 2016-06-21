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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 14:11 BJT

澳新汇市：澳元徘徊在两周高点附近，新西兰元略跌

澳元兑日圆 上涨0.5%至77.87，兑新西兰元 上扬0.4%至1.0505新西兰元。

新西兰元兑美元 跌0.2%至0.7104美元，周一曾触及近两周高位0.7131。

BNZ FX策略师Jason Wong表示，如果英国6月23日公投选择留在欧盟，则新西兰元有机会触及0.72美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞；审校 李爽/王颖)

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