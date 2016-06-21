澳新汇市：澳元徘徊在两周高点附近，新西兰元略跌

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
澳元兑日圆 上涨0.5%至77.87，兑新西兰元 上扬0.4%至1.0505新西兰元。
新西兰元兑美元 跌0.2%至0.7104美元，周一曾触及近两周高位0.7131。
BNZ FX策略师Jason Wong表示，如果英国6月23日公投选择留在欧盟，则新西兰元有机会触及0.72美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞；审校 李爽/王颖)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。