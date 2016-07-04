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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 12:40 BJT

澳新汇市：澳元强劲反弹，盘初因大选不确定而走势震荡

两家机构均表示，他们希望看到新政府将如何管理公共财政。穆迪称其仍预计，财政整顿依然将是重要的政策目标。

“澳元表现不错，再次测试0.75，但我们怀疑这波走势缺乏成交量支持，”ThinkForex资深市场分析师Matt Simpson称。

“若出现悬浮议会，则顶多让走势动荡，可能会打压澳元。”

下一个关注点在于周二出炉的澳洲央行政策决定。路透调查上周访问的37位分析师几乎全都预计，央行将维持指标利率在1.75%的纪录低位不变。

澳元兑新西兰元 亦从一年低位反弹，从1.0371新西兰元升至1.0438。

新西兰元兑美元 上涨0.1%至0.7180美元，远高于近期低位0.6975。(完)

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