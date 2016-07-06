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亚洲 | 2016年 7月 6日 星期三 13:34 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元双双处于守势，当地公债收益率刷新纪录低点

完全在预料之中，英镑在主要货币中表现最差，兑澳元 和新西兰元 分别跌破1.7300澳元和1.8100新西兰元，创下数年低位。

英国三家商业地产基金在24小时内相继暂停交易，为英国公投决议脱欧撼动资产价格以来，市场运作失灵的首个迹象；这三支基金规模约莫100亿英镑。

OANDA澳洲和亚太资深外汇交易员Stephen Innes表示，“风险人气隔夜发生了变化，澳元短期走势将变得脆弱。”(完)

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全部现汇报价 (翻译 王洋/张荻； 审校 李春喜/张涛)

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