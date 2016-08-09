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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 11:03 BJT

澳新汇市：澳新货币兑美元守住涨幅，受利差交易需求提振

澳元自澳洲央行上周降息后的低点已经反弹了0.015美元。

澳元的韧性主要因美元缺乏动能，且风险偏好回升。

澳洲国民银行(NAB)汇市策略联席主管Ray Attrill表示，“资金涌入新兴市场，澳元与此有相关性”，并预计澳元到9月时将跌至0.72美元。

新西兰元兑美元 下滑至0.7133，但仍高于上日低点0.7088。

外界广泛预计新西兰央行将在周四的政策会议上降息25个基点至2.00%。路透调查的25位经济分析师中，有24位预测新西兰央行本周将降息，多数预计下个季度进一步降息至1.75%。

(完)

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