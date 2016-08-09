澳新汇市：澳新货币兑美元守住涨幅，受利差交易需求提振

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
澳元自澳洲央行上周降息后的低点已经反弹了0.015美元。
澳元的韧性主要因美元缺乏动能，且风险偏好回升。
澳洲国民银行(NAB)汇市策略联席主管Ray Attrill表示，“资金涌入新兴市场，澳元与此有相关性”，并预计澳元到9月时将跌至0.72美元。
新西兰元兑美元 下滑至0.7133，但仍高于上日低点0.7088。
外界广泛预计新西兰央行将在周四的政策会议上降息25个基点至2.00%。路透调查的25位经济分析师中，有24位预测新西兰央行本周将降息，多数预计下个季度进一步降息至1.75%。
(完)
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路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿