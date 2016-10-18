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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 13:01 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元攀升，投资者风险偏好增强

澳元是今年表现最好的主要货币之一，兑美元上涨了逾5%，主要得益于套利交易。

近期铁矿石和煤炭价格上涨也提振了澳元。

澳洲央行将在11月议息会议上审视最新的消费者物价和就业数据，这为可能宽松政策敞开了大门。

然投资者认为距离放松政策仍很遥远。银行间利率期货<0#YIB:>显示，下个月降息几率只有16%。

OANDA澳洲和亚太地区资深交易员Stephen Innes表示，“鉴于澳洲央行会议记录显示出中性立场，加上今天早上风险偏好的正面走势，我们认为澳元全天将受到支撑。”(完)

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纽约盘现汇报价 (翻译 徐文焰/张荻； 审校 王丽鑫/杜明霞)

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