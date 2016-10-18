澳新汇市：澳元与新西兰元攀升，投资者风险偏好增强

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
澳元是今年表现最好的主要货币之一，兑美元上涨了逾5%，主要得益于套利交易。
近期铁矿石和煤炭价格上涨也提振了澳元。
澳洲央行将在11月议息会议上审视最新的消费者物价和就业数据，这为可能宽松政策敞开了大门。
然投资者认为距离放松政策仍很遥远。银行间利率期货<0#YIB:>显示，下个月降息几率只有16%。
OANDA澳洲和亚太地区资深交易员Stephen Innes表示，“鉴于澳洲央行会议记录显示出中性立场，加上今天早上风险偏好的正面走势，我们认为澳元全天将受到支撑。”(完)
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纽约盘现汇报价 (翻译 徐文焰/张荻； 审校 王丽鑫/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。