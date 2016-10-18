澳新汇市：澳元与新西兰元攀升，投资者风险偏好增强

澳元是今年表现最好的主要货币之一，兑美元上涨了逾5%，主要得益于套利交易。

近期铁矿石和煤炭价格上涨也提振了澳元。

澳洲央行将在11月议息会议上审视最新的消费者物价和就业数据，这为可能宽松政策敞开了大门。