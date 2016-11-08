澳新汇市：澳新货币接近数周高位，因民调显示希拉里胜选可能性更大

本周全球冒险意愿受到提振，此前美国联邦调查局(FBI)消除了希拉里因邮件问题受到刑事指控的可能性。

澳元受到铁矿石和煤炭价格大幅反弹的提振。澳元在过去10个交易日中八个交易日上涨，今年累计上涨5.7%。

过去几个月，澳元一再未能站在0.77美元上方，使该水平成为关键阻力位。不过，分析师认为，一旦希拉里获胜，将最终攻克这个阻力位。

“在这个水平有很多卖单。现在澳元是很有吸引力的货币，尤其是考虑到大宗商品和基础金属的目前表现，”I.G. Markets驻墨尔本首席市场策略师Chris Weston表示。

“如果希拉里真的获胜，澳元飙升至0.78-79美元我也不会意外。”

新西兰元 微跌至0.7328美元，距离上日所及六周高点0.7362不远。(完)

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