澳新汇市：澳新货币接近数周高位，因民调显示希拉里胜选可能性更大

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
本周全球冒险意愿受到提振，此前美国联邦调查局(FBI)消除了希拉里因邮件问题受到刑事指控的可能性。
澳元受到铁矿石和煤炭价格大幅反弹的提振。澳元在过去10个交易日中八个交易日上涨，今年累计上涨5.7%。
过去几个月，澳元一再未能站在0.77美元上方，使该水平成为关键阻力位。不过，分析师认为，一旦希拉里获胜，将最终攻克这个阻力位。
“在这个水平有很多卖单。现在澳元是很有吸引力的货币，尤其是考虑到大宗商品和基础金属的目前表现，”I.G. Markets驻墨尔本首席市场策略师Chris Weston表示。
“如果希拉里真的获胜，澳元飙升至0.78-79美元我也不会意外。”
新西兰元 微跌至0.7328美元，距离上日所及六周高点0.7362不远。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/李春喜 审校 徐文焰/张涛)
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