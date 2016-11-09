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亚洲 | 2016年 11月 9日 星期三 12:48 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元下跌，受特朗普开票领先拖累

媒体预测显示，截至0430GMT特朗普拿下228张选举人票居于领先，希拉里209张 。赢得270张选举人票的候选人将胜选。

“如果今天下午特朗普赢得大选，那么可能导致澳元兑美元跌至0.75美元，”澳洲国民银行(NAB)驻悉尼全球外汇策略联席主管Ray Attrill说。

“新兴市场货币、澳元和新西兰元将步调一致。”

澳元兑日圆等避险货币下挫。澳元兑日圆 跌5%，欧元兑澳元 录得去年8月来最大涨幅。

新西兰元兑美元 下滑0.9%至0.7316，创10月11日来最大跌幅。

新西兰元兑日圆 跌4%，欧元兑新西兰元 上涨近3%。

新西兰央行周四将召开政策会议，外界普遍预计该央行将降息至1.75%。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 白云/王洋)

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