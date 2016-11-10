澳新汇市：澳元与新西兰元上涨，因风险偏好回升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
市场此前认为希拉里若当选会维持现状，担忧特朗普的地缘政治和移民政策。
“特朗普的政策主张如同他说的那样，非常具有刺激性、扩张性，最终将促进通胀，”Colonial First State Global Asset Management首席分析师Stephen Halmarick说。
“若他能让国会批准竞选时的政策主张，我们可能看到短期内美国经济加速成长，美元大幅上升。”
特朗普主要的优先政策包括大规模减税、提高基础设施和国防支出。
澳元和新西兰元今年表现都很好，分别上涨5%和7%，主要受利差交易提振。
周三尾盘利差交易强势回归，澳元兑日圆 反弹至80.77，此前一度跌至76.73。澳元兑瑞郎 和兑欧元 也实现类似的亮眼反弹。
新西兰元兑美元 上升0.2%至0.7291，略高于周三低位0.7265。
新西兰央行周四将指标利率下调至纪录低位的1.75%，这是今年以来的第三次降息，但称这一最新行动可能足以将通胀率拉回目标区间。 (完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。