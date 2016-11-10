澳新汇市：澳元与新西兰元上涨，因风险偏好回升

市场此前认为希拉里若当选会维持现状，担忧特朗普的地缘政治和移民政策。

“特朗普的政策主张如同他说的那样，非常具有刺激性、扩张性，最终将促进通胀，”Colonial First State Global Asset Management首席分析师Stephen Halmarick说。

“若他能让国会批准竞选时的政策主张，我们可能看到短期内美国经济加速成长，美元大幅上升。”

特朗普主要的优先政策包括大规模减税、提高基础设施和国防支出。

澳元和新西兰元今年表现都很好，分别上涨5%和7%，主要受利差交易提振。

周三尾盘利差交易强势回归，澳元兑日圆 反弹至80.77，此前一度跌至76.73。澳元兑瑞郎 和兑欧元 也实现类似的亮眼反弹。

新西兰元兑美元 上升0.2%至0.7291，略高于周三低位0.7265。

新西兰央行周四将指标利率下调至纪录低位的1.75%，这是今年以来的第三次降息，但称这一最新行动可能足以将通胀率拉回目标区间。 (完)

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