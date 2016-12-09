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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:55 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元兑欧元均跳涨，欧元成为利差交易最佳选择

欧洲央行承诺在较长时间保持较低利率，被视作有利于利差交易。

“这种有效且有所延长的宽松举措可能使欧元成为融资货币之选，因此让欧元交叉汇率成为焦点，”西太平洋银行分析师Tim Riddell表示。

最初消息显示欧洲央行缩减购债后，欧元兑澳元 一度跳升至1.4510澳元，但该央行并未这样做的情况明朗之后，欧元兑澳元低见1.4194。欧元最新报1.4232澳元。

欧元兑新西兰元 亦走势震荡，从1.5093新西兰元的高位下跌，报在1.4792，距离19个月低点很近。

由于欧元占主导，澳元兑美元 走势平淡，报0.7453美元，大概位于本周交投区间0.7414-0.7509的中部。

新西兰元兑美元 报0.7171美元，远高于本周低点0.7070，归功于一连串坚挺数据和新西兰央行的乐观言论。(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 戴素萍/王颖)

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