澳新汇市：澳元及新西兰元兑欧元均跳涨，欧元成为利差交易最佳选择

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
欧洲央行承诺在较长时间保持较低利率，被视作有利于利差交易。
“这种有效且有所延长的宽松举措可能使欧元成为融资货币之选，因此让欧元交叉汇率成为焦点，”西太平洋银行分析师Tim Riddell表示。
最初消息显示欧洲央行缩减购债后，欧元兑澳元 一度跳升至1.4510澳元，但该央行并未这样做的情况明朗之后，欧元兑澳元低见1.4194。欧元最新报1.4232澳元。
欧元兑新西兰元 亦走势震荡，从1.5093新西兰元的高位下跌，报在1.4792，距离19个月低点很近。
由于欧元占主导，澳元兑美元 走势平淡，报0.7453美元，大概位于本周交投区间0.7414-0.7509的中部。
新西兰元兑美元 报0.7171美元，远高于本周低点0.7070，归功于一连串坚挺数据和新西兰央行的乐观言论。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 戴素萍/王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。