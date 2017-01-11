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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 10:21 BJT

澳新汇市：澳新货币涨势暂歇，此前升至一个月高位

美元兑一篮子货币处于守势，因投资者等待日内稍晚特朗普的记者会，这是特朗普当选美国总统以来举行的首场记者会。

特朗普胜选以来，美国股市频创新高，美债收益率升至2015年以来高位，美元指数触及14年高点，因外界预期特朗普的政策将提高通胀。

在这种背景下，金融市场热切希望观察特朗普如何贯彻竞选承诺。

澳元兑欧元 接近三周高点，兑英镑 接近两个月高位。澳元兑新西兰元 上涨0.6%，至六周高位附近。

新西兰元兑美元 持于0.6985，周二一度触及四周高点0.7048。新西兰元本月迄今上升0.7%。

不过，分析师预计澳元和新西兰元涨势将停顿，因长期来说美元料继续上涨。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)
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