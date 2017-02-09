澳新汇市：新西兰元受央行政策决定拖累走低，澳元亦下跌

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透悉尼2月9日 - 新西兰元周四下跌，此前该国央行打消了多头对其会及早升息的憧憬；澳元也因而承压。
新西兰元兑美元从昨日的0.7300跌至0.7225，脱离本周稍早所及三个月高位0.7375。支撑位于0.7180。
新西兰元本周迄今下跌逾1%，若跌势延续，则将录得今年来首个周度跌幅。
新西兰央行周四维持利率在纪录低点1.75%不变，一如预期，并表示要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。
市场预期在2017年底行动。
“新西兰央行的声明提醒市场人士，距离升息还有些时间，”ASB首席分析师Nick Tuffley表示。“市场预期已经由基本确定年底升息转为50%的可能性。”
新西兰元兑澳元下跌，澳元升至1.0550新西兰元，若突破1.0572，将创下11月以来最高。
澳元兑美元下跌0.3%至0.7621。(完) (编译 许娜/李春喜 审校 王兴亚/王颖)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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