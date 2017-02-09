澳新汇市：新西兰元受央行政策决定拖累走低，澳元亦下跌

路透悉尼2月9日 - 新西兰元周四下跌，此前该国央行打消了多头对其会及早升息的憧憬；澳元也因而承压。

新西兰元兑美元从昨日的0.7300跌至0.7225，脱离本周稍早所及三个月高位0.7375。支撑位于0.7180。

新西兰元本周迄今下跌逾1%，若跌势延续，则将录得今年来首个周度跌幅。

新西兰央行周四维持利率在纪录低点1.75%不变，一如预期，并表示要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。

市场预期在2017年底行动。

“新西兰央行的声明提醒市场人士，距离升息还有些时间，”ASB首席分析师Nick Tuffley表示。“市场预期已经由基本确定年底升息转为50%的可能性。”

新西兰元兑澳元下跌，澳元升至1.0550新西兰元，若突破1.0572，将创下11月以来最高。