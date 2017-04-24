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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 10:22 BJT

澳新汇市：澳新货币兑欧元触及数月低位，受法国大选影响

路透悉尼4月24日 - 澳元和新西兰元兑欧元周一下跌，不过兑其他货币表现较好，因备受关注的法国总统大选第一轮投票后投资者解除对冲仓位。

中间派候选人马克龙赢得法国总统大选第一轮投票，他的胜出降低了反建制冲击的可能性。

市场此前担心极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)会胜出。

市场松了口气，欧元兑澳元跳升至1月初以来最高。4月以来欧元兑澳元已经累计上涨1.6%，为去年5月上升3.5%以来最佳月度表现。

欧元兑新西兰元升至六个月高点。

澳元兑美元起初升至一周高位0.7600美元，随后回吐部分盘初涨幅，持于0.7556。

澳元兑日圆升至三周高点，避险日圆遭遇全线抛压，投资者青睐高收益资产。

澳洲当地下一个重大事件是，周三出炉的澳洲第一季通胀数据。

新西兰元兑美元基本持平，报0.7031。新西兰元兑日圆触及三周最高。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/郑茵)
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