澳新汇市：澳新货币兑欧元触及数月低位，受法国大选影响

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透悉尼4月24日 - 澳元和新西兰元兑欧元周一下跌，不过兑其他货币表现较好，因备受关注的法国总统大选第一轮投票后投资者解除对冲仓位。
中间派候选人马克龙赢得法国总统大选第一轮投票，他的胜出降低了反建制冲击的可能性。
市场此前担心极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)会胜出。
市场松了口气，欧元兑澳元跳升至1月初以来最高。4月以来欧元兑澳元已经累计上涨1.6%，为去年5月上升3.5%以来最佳月度表现。
欧元兑新西兰元升至六个月高点。
澳元兑美元起初升至一周高位0.7600美元，随后回吐部分盘初涨幅，持于0.7556。
澳元兑日圆升至三周高点，避险日圆遭遇全线抛压，投资者青睐高收益资产。
澳洲当地下一个重大事件是，周三出炉的澳洲第一季通胀数据。
新西兰元兑美元基本持平，报0.7031。新西兰元兑日圆触及三周最高。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/郑茵)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)