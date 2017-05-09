澳新汇市：澳洲疲弱零售数据打压澳元跌至四个月低点，新西兰元持稳

****主要国家经济指标预测--6月21日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透悉尼/惠灵顿5月9日 - 澳元周二下滑至四个月低点，此前公布的零售销售数据令人失望，强化了未来数月央行或保持利率稳定的预期。
澳元兑美元触及1月中以来最低水平0.7355美元。数据显示，澳洲3月经季调零售销售较前月下滑0.1%，预估为增长0.3%。
支撑位在约0.73美元。
疲软的数据未改变利率稳定的前景，银行间利率期货走势表明，央行今年可能基本上不会调整利率。
继去年降息两次后，澳洲央行上周维持指标利率在纪录低位1.5%不变。
“我们认为澳洲央行可能要等到消费者物价指数(CPI)在未来6-12个月持续守在2%之上后，才会暗示转变其立场，”巴克莱经济分析师Rahul Bajoria称，其预计该央行将在明年第二季升息。
澳元本月迄今累计下挫1.7%，主要归因于铁矿石价格回落。
与此同时，英镑兑澳元升破1.7600澳元，为去年9月以来最高。若升破1.7797，则将上探近一年来最高水准2.00澳元关口。
与澳元形成鲜明对比的是，新西兰元兑美元自周一所及低位0.6889美元有所反弹，至0.6915美元。
支撑位于0.6890美元附近。该货币对本月迄今累计上扬0.6%，部分归因于市场预期新西兰央行可能在周四政策会议上将目前的中性立场改为略微倾向鹰派。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 艾茂林/高琦)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)