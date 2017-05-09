澳新汇市：澳洲疲弱零售数据打压澳元跌至四个月低点，新西兰元持稳

路透悉尼/惠灵顿5月9日 - 澳元周二下滑至四个月低点，此前公布的零售销售数据令人失望，强化了未来数月央行或保持利率稳定的预期。

澳元兑美元触及1月中以来最低水平0.7355美元。数据显示，澳洲3月经季调零售销售较前月下滑0.1%，预估为增长0.3%。

支撑位在约0.73美元。

疲软的数据未改变利率稳定的前景，银行间利率期货走势表明，央行今年可能基本上不会调整利率。

继去年降息两次后，澳洲央行上周维持指标利率在纪录低位1.5%不变。

“我们认为澳洲央行可能要等到消费者物价指数(CPI)在未来6-12个月持续守在2%之上后，才会暗示转变其立场，”巴克莱经济分析师Rahul Bajoria称，其预计该央行将在明年第二季升息。

澳元本月迄今累计下挫1.7%，主要归因于铁矿石价格回落。

与此同时，英镑兑澳元升破1.7600澳元，为去年9月以来最高。若升破1.7797，则将上探近一年来最高水准2.00澳元关口。

与澳元形成鲜明对比的是，新西兰元兑美元自周一所及低位0.6889美元有所反弹，至0.6915美元。