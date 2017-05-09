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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 11:55 BJT

澳新汇市：澳洲疲弱零售数据打压澳元跌至四个月低点，新西兰元持稳

路透悉尼/惠灵顿5月9日 - 澳元周二下滑至四个月低点，此前公布的零售销售数据令人失望，强化了未来数月央行或保持利率稳定的预期。

澳元兑美元触及1月中以来最低水平0.7355美元。数据显示，澳洲3月经季调零售销售较前月下滑0.1%，预估为增长0.3%。

支撑位在约0.73美元。

疲软的数据未改变利率稳定的前景，银行间利率期货走势表明，央行今年可能基本上不会调整利率。

继去年降息两次后，澳洲央行上周维持指标利率在纪录低位1.5%不变。

“我们认为澳洲央行可能要等到消费者物价指数(CPI)在未来6-12个月持续守在2%之上后，才会暗示转变其立场，”巴克莱经济分析师Rahul Bajoria称，其预计该央行将在明年第二季升息。

澳元本月迄今累计下挫1.7%，主要归因于铁矿石价格回落。

与此同时，英镑兑澳元升破1.7600澳元，为去年9月以来最高。若升破1.7797，则将上探近一年来最高水准2.00澳元关口。

与澳元形成鲜明对比的是，新西兰元兑美元自周一所及低位0.6889美元有所反弹，至0.6915美元。

支撑位于0.6890美元附近。该货币对本月迄今累计上扬0.6%，部分归因于市场预期新西兰央行可能在周四政策会议上将目前的中性立场改为略微倾向鹰派。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 艾茂林/高琦)
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