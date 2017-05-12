澳新汇市：澳元及新西兰元弱势整理，料双双录得周线跌幅

路透悉尼/惠灵顿5月12日 - 澳元周五收复部分失地，新西兰元则仍在11个月低点附近盘旋，两者本周都料将录得跌幅。

澳元/美元小升至0.7380美元，但仍接近周二触及的四个月低点0.7329。澳元本周以来下跌0.5%，料录得八周来第七度周线跌幅。

澳元的多数跌幅是在疲软数据公布后出现，澳洲建筑许可及零售销售数据欠佳，为投资人提供削减澳元多头部位的理由。

澳元还受铁矿石价格回落打压。据Metal Bulletin，铁矿石价格.IO62-CNO=MB周四跌至每吨60.38美元，略高于六个月低位。

澳洲公债收益率吸引力减弱亦遏制澳元上扬。

澳洲两年期公债收益率与美国两年期公债收益率之差缩窄至33个基点，为16年来最低。

新西兰元兑美元小跌至0.6837美元，接近周四所及11个月低位0.6829。