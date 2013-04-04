路透调查：澳元和新西兰元料具有韧性，因中国经济前景好转且替代选择不多

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透悉尼4月4日 - 路透调查周四显示，澳元和新西兰元未来几个月料有韧性，受助于中国经济企稳，且高收益替代选择不足。
54名分析师的预测中值显示，一个月后澳元兑美元 料在1.0400美元，到明年这时小幅降至1.0100。澳元兑美元最新报1.0454。
预测的分歧颇大，反映出前景异常不确定。Saxo Bank预计澳元12个月后低至0.80，而野村预计同期处于峰值1.1200。
澳元自1月的峰值1.0600已跌1.4%，但仍处在高位。这是一些分析师和金融市场预计澳洲央行今年稍晚降息25个基点至2.75%的一个原因。
新西兰元料具有同样的韧性，49名分析师预测中值显示，新西兰元兑美元 汇率到6月为0.8300美元，12个月后降至0.8070。
新西兰元最新报0.8416美元，2月曾升至18个月峰值。
澳元和新西兰元的强势部分因中国经济增长前景好转，以及投资者对高收益澳洲和新西兰政府公债买兴强劲。
投资者要出脱澳元和新西兰元，必须买进其他币种，但吸引人的替代选择很少。
美国和英国央行一直在通过量化宽松增加货币供应，同时欧洲央行面临再次降息的压力。
现在所有的注意力都集中在日本央行，该行周四稍晚料公布激进举措应对通缩，并提振经济。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张荻)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。