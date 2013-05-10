路透调查：澳元料持于平价上方，新西兰元或维持强劲

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼5月10日 - 澳元和新西兰元未来数月料将依旧获得良好支撑，因缺少提供高收益的其他选项，尽管澳洲央行恢复了降息。
路透调查的52位分析师预计，一个月后澳元兑美元将报1.0300美元，明年此时将处于平价水平。但该调查是在澳元兑美元降至近一年最低位前进行的。澳元兑美元最新报1.0095。
分析师预估差别很大，反映了前景通常具有的不确定性。丹麦盛宝银行(Saxo Bank)预估最低，预计12个月后澳元兑美元报0.80美元，而预估最高的加拿大皇家银行预计12个月后澳元将为1.1000美元。
澳元在1月触及1.0600美元的高位后已累跌近3%，但依旧呈升势。这是澳洲央行本周将利率降至纪录低位2.75%后，一些分析师和金融市场仍预计该央行将进一步降息的一个原因。
新西兰元料维持强劲，路透调查47位分析师的预估中值显示，6月新西兰元兑美元 将报0.8430美元，12个月后将报0.8200美元。
新西兰元兑美元最新报0.8405美元，曾于4月升至20个月高位，市场臆测新西兰央行可能将于今年年底升息，以给过热的楼市降温。
澳新货币走强部分是因为其他主要经济体采取了规模特别巨大的刺激措施，这些措施压低了本币。
鉴于中国是全球最大的大宗商品消费国，若中国经济明显放缓将是一个潜在威胁。迄今为止，中国贸易数据意外强劲。中国也在允许人民币升值，这有利于澳洲和新西兰出口。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。