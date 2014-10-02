路透调查：澳元与新西兰元预计继续走低

虽然德意志银行一位分析师认为，澳元可能跌至0.69美元，不过受访的分析师大多数则没这么悲观，预估中值为一个月后在0.8750，六个月后跌至0.8600。

另一项对43名分析师的调查显示，新西兰元的预测下修幅度更大，预估中值为新西兰元兑美元 12个月后在0.7500美元，前次调查预估为0.8050。

新西兰元9月已经下挫6.5%至14个月低位0.7708。

数据显示，新西兰央行干预汇市压低本币后，新西兰元本周续跌。新西兰央行认为，鉴于该国部分主要商品出口价格下滑，本币汇价高的不合理。

调查显示，新西兰元兑美元一个月后料在0.7800，六个月后在0.7700，目前报0.7884。与往常一样，分析师看法分歧很大，预估值介于0.6500-0.8800。(完)