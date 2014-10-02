路透调查：澳元与新西兰元预计继续走低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
虽然德意志银行一位分析师认为，澳元可能跌至0.69美元，不过受访的分析师大多数则没这么悲观，预估中值为一个月后在0.8750，六个月后跌至0.8600。
另一项对43名分析师的调查显示，新西兰元的预测下修幅度更大，预估中值为新西兰元兑美元 12个月后在0.7500美元，前次调查预估为0.8050。
新西兰元9月已经下挫6.5%至14个月低位0.7708。
数据显示，新西兰央行干预汇市压低本币后，新西兰元本周续跌。新西兰央行认为，鉴于该国部分主要商品出口价格下滑，本币汇价高的不合理。
调查显示，新西兰元兑美元一个月后料在0.7800，六个月后在0.7700，目前报0.7884。与往常一样，分析师看法分歧很大，预估值介于0.6500-0.8800。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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