路透调查：随着美联储日益接近升息，澳新货币料进一步走低

路透悉尼11月6日 - 周四公布的路透调查显示，澳元与新西兰元可能进一步下跌，这反映出市场存在已久的一种看法，即随着美联储日益接近升息，美元将继续走强。

45位受访分析师平均预测，一年之后澳元兑美元 料由当前的0.8571跌至0.8300。与以往的调查一样，分析师的预测分歧较大，最低为0.7800美元，最高为0.9900。

多数分析师已经看空澳元好几个月，尽管今年下跌了4%，若以历史标准来看，澳元仍然坚挺。

本周稍早，澳洲央行维持指标利率在纪录低点2.5%不变，并重申利率前景稳定。该行称，澳元汇率仍高于对其基本价值的多数预估，尤其是在近来大宗商品价格下跌的情况下。

自央行发表上述看法之后，澳元下跌近0.02美元，触及四年低点。

有一位分析师预测澳元可能深跌至0.78美元，而多数分析师则更为谨慎，平均预测澳元在一个月后报0.8700，六个月后报0.8500。

另一项对41位分析师的调查显示，新西兰元 也呈下跌走势。分析师平均预测未来12个月新西兰元由当前的0.7700跌至0.7455。

由于美元全面走强，今年新西兰元已经下跌6.3%，触及两年低点0.7668。

分析师们预测未来一个月新西兰元报0.7757，未来六个月新西兰元报0.7700，不过这次调查是在最近新西兰元大跌1%之前进行的。

分析师的预测也差别很大，最低的预测为0.6400，最高为0.8500。(完)