路透调查：澳元和新西兰汇率预估下滑，因预计利率下降

* 澳元兑美元一年后料来到0.75,1月调查时预估为0.78

* 新西兰元兑美元一年后料为0.70,1月调查预估为0.73

路透悉尼2月6日 - 路透调查显示，分析师再次下调澳元和新西兰元兑美元汇率预估，以反映利率下降的预期，因全球各央行放宽政策以支持经济并抵御通缩。

路透访查的50位分析师预计，澳元兑美元 到5月将小跌至0.77美元，到2016年初将跌至0.75。

澳洲央行周二意外降息后，澳元兑美元触及六年低位0.7627。

市场交易<0#YIB:>暗示澳洲央行3月再次降息的几率为20%，并且完全消化了6月行动的可能性。

澳元料将面临美国经济改善所带来的更多压力。美联储料将在今年开始升息。

澳元兑美元最新报0.7820美元，今年迄今已跌4%。一如往常看法分歧，对一年后汇价预估区间从0.6750至0.85美元不等。

另一项针对43位分析师的调查显示，一年后新西兰元兑美元 的预估中值为0.70美元，目前为0.7408美元。

本周新西兰元跌至四年低位0.7177美元，今年迄今下跌5%。

市场反映新西兰央行一年后降息22个基点，即使央行总裁本周表示，其将维持利率不变。