全球矿业：矿商Fortescue拒让Brockman使用其运输铁路，称负荷已满

路透悉尼7月5日 - 澳洲矿商Fortescue Metals Group 周五表示，该公司的扩产计划使其没有余地让铁矿石生产商Brockman Mining 使用其运输铁路。

Brockman的项目计划年产2,000万吨铁矿石，但因运输问题受阻。该公司提议想利用Fortescue的铁路将矿石运往市场。该铁路全长220公里(135英里)，穿越西澳腹地直至印度洋港口Hedland。

此外，Brockman也在探索其他方案，包括与商业铁路运营商Aurizon Holdings 共建铁路，以及与同样面临矿石运输问题的Flinders Mining 合作。

Brockman 等探矿企业抓紧时间在皮尔巴拉(Pilbara)地区开发新矿，以利用澳洲铁矿石需求强劲的良机获利。澳洲铁矿石因其纯度较高受到亚洲钢铁企业的青睐。

“由于Fortescue矿石运输铁路已经满负荷运行，除非Fortescue目前扩容计划之外再有扩充，否则没有多余运载能力给Brockman使用，”Fortescue在提交给西澳州经济管理机构的文件中称。

该运输和港口设施由Fortescue全资所有。

Fortescue表示该公司正在将铁路运载能力扩大至每年运输1.55亿吨铁矿石，项目将于2013年下半年完工，与公司扩大矿石产能的计划同步。

Fortescue的创立人兼董事长Andrew Forrest过去曾表示，愿意让其他小型矿商使用其铁路，因为该公司也曾无法迫使力拓 和必和必拓 等矿业巨头开放它们的铁路，不过前提是有富余的运载能力。(完)