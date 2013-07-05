全球矿业：矿商Fortescue拒让Brockman使用其运输铁路，称负荷已满

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼7月5日 - 澳洲矿商Fortescue Metals Group 周五表示，该公司的扩产计划使其没有余地让铁矿石生产商Brockman Mining 使用其运输铁路。
Brockman的项目计划年产2,000万吨铁矿石，但因运输问题受阻。该公司提议想利用Fortescue的铁路将矿石运往市场。该铁路全长220公里(135英里)，穿越西澳腹地直至印度洋港口Hedland。
此外，Brockman也在探索其他方案，包括与商业铁路运营商Aurizon Holdings 共建铁路，以及与同样面临矿石运输问题的Flinders Mining 合作。
Brockman 等探矿企业抓紧时间在皮尔巴拉(Pilbara)地区开发新矿，以利用澳洲铁矿石需求强劲的良机获利。澳洲铁矿石因其纯度较高受到亚洲钢铁企业的青睐。
“由于Fortescue矿石运输铁路已经满负荷运行，除非Fortescue目前扩容计划之外再有扩充，否则没有多余运载能力给Brockman使用，”Fortescue在提交给西澳州经济管理机构的文件中称。
该运输和港口设施由Fortescue全资所有。
Fortescue表示该公司正在将铁路运载能力扩大至每年运输1.55亿吨铁矿石，项目将于2013年下半年完工，与公司扩大矿石产能的计划同步。
Fortescue的创立人兼董事长Andrew Forrest过去曾表示，愿意让其他小型矿商使用其铁路，因为该公司也曾无法迫使力拓 和必和必拓 等矿业巨头开放它们的铁路，不过前提是有富余的运载能力。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。