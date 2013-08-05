全球金属：澳洲矿商Fortescue预计第三季铁矿石价格不会像去年同期大跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透卡尔古利8月5日 - 澳洲第三大矿商Fortescue Metals Group Ltd 周一表示，中国铁矿石库存降低，意味着铁矿石价格将在传统性疲软的第三季远高于去年8月的历史低点。
铁矿石价格在2012年8月跌破每吨86美元，随后在当年稍晚时候缓慢回升。
“我们没有看到造成去年下跌的类似情况，”Fortescue执行长Nev Power在Diggers and Dealers矿业会议间隙表示。
“去年炼钢厂和港口的库存量都很高，而今年我们看到它们的库存量都低于平均水平，”他称。
Fortescue的大部分铁矿石售往中国的炼钢厂。该公司第二大股东是湖南华菱钢铁。
含铁量为62%的行业指标铁矿石.IO62-CNI=SI周一报价为每吨130.10美元。
“我认为长期内没有大幅下跌的条件，”Power补充道，并指出中国钢铁生产率约为日均200万吨，说明需求强劲。
他预计海运铁矿石今年价格将在每吨120美元左右，远高于Fortescue预计的2014财年生产成本价每吨36-38美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。