澳洲培育出全球首个“无麸质”大麦品种 堪为啤酒厂商的福音

路透悉尼4月15日 （记者 Colin Packham） - 澳大利亚科学家称，他们已培育出全球首个获世界卫生组织批准的“无麸质”大麦品种。对于必须用大米和高粱等替代材料酿造无麸质啤酒的全球啤酒酿造商来说，这是一项重大突破。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）周五称，已向德国最大啤酒酿造商Radeberger销售70吨新的Kebari无麸质大麦。Radeberger已生产一款在德国超市销售的无麸质大麦啤酒。

“无麸质大麦会很受欢迎，欧洲的酿酒商尤其感兴趣，”墨尔本的无麸质啤酒酿造商John O'Brien说道。

咨询机构MarketsandMarket 2015年的一份报告估计，无麸质是全球增长最快的消费趋势，到2020年，该市场每年料将增长逾10%，至75.9亿美元。

酿酒商称，欧洲人尤其青睐无麸质，几家大型酿酒商推出了无麸质品牌。以人均消费量计算，欧洲人是全球最大的啤酒消费人群。

酿酒商在不用大麦酿造无麸质啤酒、或者酿酒时将麸质从大麦中去除时面临这样一个问题：消费者通常抱怨这种酒喝起来不像传统酿造的啤酒。

“一个真正的无麸质大麦品种会真正地改变游戏规则，这种产品将有大规模的市场，”澳大利亚国民银行农业经济学家Phin Ziebell说道。

Kebari“无麸质”大麦实际含有微量麸质，但CSIRO称，Kebari大麦的麸质含量只有传统品种的万分之一，约为百万分之五，远低于世卫百万分之二十含量的无麸质标准。（完）