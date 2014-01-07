全球矿业：澳洲Port Hedland港口2013年出口至中国的铁矿石增至2.56亿吨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* Port Hedland港口2013年出口至中国的铁矿石达到创纪录的2.56亿吨
* 12月出口至日本、韩国的铁矿石均降至略高于200万吨
路透悉尼/珀斯1月7日 - 澳洲Port Hedland港口12月出口至中国的铁矿石较上年同期的2,023万吨增加19.4%，至2,416万吨。该港口铁矿石吞吐量约占全球铁矿石海运市场的五分之一。
据Port Hedland港口管理局周二公布的数据，该港口12月对中国的铁矿石出口规模还高于2013年11月的2,230万吨。
2013年全年该港口出口至中国的铁矿石达到创纪录的2.5606亿吨，2012年为1.934亿吨。
12月该港口出口至日本的铁矿石从264万吨降至207万吨，出口至韩国的铁矿石从224万吨降至202万吨。
该港口12月铁矿石出口总量为2,946万吨，高于上年同期的2,600万吨和11月的2,810万吨。
必和必拓 、Fortescue Metals Group 和Atlas Iron 利用Port Hedland港口来运输铁矿石船货。
澳洲最大铁矿石生产商力拓 并不使用Port Hedland港口来出口铁矿石，而是通过Dampier港口和Cape Lambert港口出口。
受天气影响，以上三个港口在2013年最后几天均关闭，但之后重新开放。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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