澳大利亚拟收紧海外投资者购房政策

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼11月27日 - 澳大利亚政府周四进行了一项质询，在此质询提议下，澳州政府拟收紧针对海外投资者的购房政策，违规将面临严厉的新处罚。
此项质询由澳大利亚自由党议员奥德维尔（Kelly O'Dwyer）主持，意在调查海外投资者在抬高房价、本地购房者无法购得房屋方面的问题。
该质询发现目前对海外购房者的规定并没有强制执行，并给出了12项改动建议，其中包括对任何违规行为的民事处罚。
处罚条款还适用于故意协助外国投资者违反规定的所有第三方。澳州政府还将没收任何非法房产投资所获得的资本收益。
质询委员会还建议设立一个土地所有权转移的全国登记系统，所有购房者的公民身份和居留状况将登记在案。
悉尼房价截至今年10月上涨超过13%，许多媒体因此报导外国人抢购房地产。
尽管此项质询并不针对某个特定国家的投资者，但来自中国的富豪购房者被认为对澳大利亚主要城市房价攀升负主要责任。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。