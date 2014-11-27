澳大利亚拟收紧海外投资者购房政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼11月27日 - 澳大利亚政府周四进行了一项质询，在此质询提议下，澳州政府拟收紧针对海外投资者的购房政策，违规将面临严厉的新处罚。

此项质询由澳大利亚自由党议员奥德维尔（Kelly O'Dwyer）主持，意在调查海外投资者在抬高房价、本地购房者无法购得房屋方面的问题。

该质询发现目前对海外购房者的规定并没有强制执行，并给出了12项改动建议，其中包括对任何违规行为的民事处罚。

处罚条款还适用于故意协助外国投资者违反规定的所有第三方。澳州政府还将没收任何非法房产投资所获得的资本收益。

质询委员会还建议设立一个土地所有权转移的全国登记系统，所有购房者的公民身份和居留状况将登记在案。

悉尼房价截至今年10月上涨超过13%，许多媒体因此报导外国人抢购房地产。

尽管此项质询并不针对某个特定国家的投资者，但来自中国的富豪购房者被认为对澳大利亚主要城市房价攀升负主要责任。（完）