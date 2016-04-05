外国学生涌入澳大利亚 带动当地房屋市场繁荣

路透悉尼4月5日 （记者 Ian Chua） - 随着大量外国学生涌入，澳大利亚的学生住房市场正在成为下一个“大事件”，吸引投资者进入这个被忽略的行业，为房屋建筑业繁荣重注生机。房建业的繁荣为整体经济提供关键支撑。

澳大利亚是临近亚洲的英语国家，有着令人羡慕的生活质量，如今已经与美国和英国一样，成为最受外国学生青睐的留学目的地。

高盛看到了学生住房市场的潜力，与投资机构Blue Sky合作，启动一项10亿澳元（7.63亿美元）的学生住房市场投资基金。

“亚洲中产阶级不断壮大是影响我们这个市场的重大因素，” Blue Sky旗下私人地产部门的投资总监Adam Vaggelas说道。

“时区差异（小）、地理相邻以及我们高等院校的质量对吸引国际学生流入帮助很大。”

学生住房行业可帮助支撑澳大利亚房建业的繁荣。随着热点地区房产价格开始降温，澳大利亚的房建业繁荣开始消退。

建筑业是澳大利亚第四季度增长的主要引擎，帮助抵消矿业疲软对经济的严重拖累，这凸显了其对整体经济的影响力日益上升。

需要寻找住房的在澳学生数量2015年增加至近50万人，相比2014年增加10%，以中国和印度学生为主。

但据University Colleges Australia对大学生住宿提供商进行的一项全国调查，截至2014年11月，澳大利亚的学生住宿床位不足8万张。

全球房地产服务商--第一太平戴维斯(SVS.L)称，截至2014年的15年间，学生床位数量增长缓慢，仅为4.3%。到2018年，床位数量的年增长预期加速至4.7%，但这仍然远低于学生所需。

“这个部门供应不足，潜力巨大，”第一太平戴维斯表示，并称相关开发将集中于墨尔本和悉尼这两个大都会。澳大利亚的大型院校大多位于这两地。（完）