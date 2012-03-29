澳大利亚总理支持禁止华为竞标

路透堪培拉3月29日电---澳大利亚总理吉拉德周四支持禁止中国电信企业华为竞标大型政府合同，此前中国政府提出中国企业是否受到公正对待的担忧。

澳大利亚禁止华为科技HWT.UL竞标380亿美元的澳大利亚高速宽带，因担忧安全问题。

吉拉德对记者表示支持该决定，称此举并没有违反贸易协议，并指出中国也对电信投资有规定。

“我们的决定符合国家利益。我们作出了有能力作出的决定。认为该决定违反贸易协议的猜测是不正确的。”吉拉德说道。

“据我所知，中国对自身电信系统也有自己的考虑，并在是否允许外资介入的问题上采取特殊措施。”

华为否认对网络安全构成威胁，并表示仍希望能够赢得澳大利亚高速宽带合同。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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