华为仍试图争取澳大利亚宽带合同

华为技术有限公司澳大利亚子公司董事长洛德周日称虽面临澳洲政府压力，该公司仍希望参加澳洲国家宽带网络其他设备招标。澳洲以安全顾虑为由阻挠华为参与国家宽带网络项目招标。但洛德接受电视采访时表示，认为澳洲电信基础设施仍有些部分是应对外部开放业务的，华为将积极争取。路透