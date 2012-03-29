澳洲阻止华为参与网络项目缘于担忧外企窃密

路透3月28日电---安全分析师和研究人员认为,澳洲决定拒绝中国华为投标参与其380亿美元的全国宽带网络建设项目,与华为本身的关系不大,主要是因为澳洲日益担忧外国企业通过互联网窃取其政府与商业情报,尤其是中国企业.

澳洲基於网路安全疑虑,已禁止华为参加澳洲全国宽带(宽频)网络(National Broadband Network,NBN)合约标案,但澳洲政府没有详细说明其具体担忧.NBN是澳洲史上规模最大的全国性项目,将透过光纤网路连结93%的家庭及工作场所,在城市及地区提供宽频服务.澳洲政府在2009年时创立NBN项目,承诺将投资高达380亿美元,并预计2020年前完成.

曾担任澳洲高科技犯罪中心主管的Alastair MacGibbon表示,虽然他对华为没有任何敌意,但他欢迎澳洲政府的决定,因为它显示出政府对安全的重视甚於成本考虑,以及由此可能引发的与其最大贸易夥伴中国之间的外交问题.

"像这样的决定应该是在非常高的层级上做出的,他们会考虑各种後果,而且可能是不容忽视的後果,"他说,"你必须要想到,这是非常严重的安全问题."

政府官员拒绝详细说明他们有什麽安全疑虑,但透露说这些疑虑来自澳洲安全情报组织(ASIO).(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。