华为仍试图争取澳大利亚宽带合同

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透悉尼4月1日电---中国电信设备商华为技术有限公司澳大利亚子公司董事长洛德（John Lord）周日称，虽面临澳洲政府压力，该公司仍希望参加澳洲国家宽带网络（NBN）其他设备招标。
澳洲以安全顾虑为由，阻挠华为参与国家宽带网络项目招标。
但洛德接受电视采访时表示，他认为澳洲电信基础设施仍有些部分是应该对外部开放业务的，华为将积极争取。
他说：“也许有些国家基础设施的核心部分，像我们这样的公司不能期望涉及。但还是有部分业务，是适合我们参与的。”
澳洲政府禁止华为竞标国家宽带网络项目的消息传出後，中国外交部呼吁澳洲政府向中国企业提供公平的市场准入。
洛德表示，希望此项禁令是出於澳洲的国家利益考虑，而非专门针对华为或中国企业。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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