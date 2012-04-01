华为仍试图争取澳大利亚宽带合同

资料图片 华为在广东深圳举行的2011年中国高科技展览会上的公司标识。摄影：路透/特约记者

路透悉尼4月1日电---中国电信设备商华为技术有限公司澳大利亚子公司董事长洛德（John Lord）周日称，虽面临澳洲政府压力，该公司仍希望参加澳洲国家宽带网络（NBN）其他设备招标。

澳洲以安全顾虑为由，阻挠华为参与国家宽带网络项目招标。

但洛德接受电视采访时表示，他认为澳洲电信基础设施仍有些部分是应该对外部开放业务的，华为将积极争取。

他说：“也许有些国家基础设施的核心部分，像我们这样的公司不能期望涉及。但还是有部分业务，是适合我们参与的。”

澳洲政府禁止华为竞标国家宽带网络项目的消息传出後，中国外交部呼吁澳洲政府向中国企业提供公平的市场准入。

洛德表示，希望此项禁令是出於澳洲的国家利益考虑，而非专门针对华为或中国企业。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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