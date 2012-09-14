华为称澳洲不应歧视外国通信公司

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透堪培拉9月14日电---中国华为表示，澳大利亚不应歧视外国通信设备公司。华为在澳大利亚被禁止参与该国宽带网络项目投标。
在美国与其他市场，安全担忧导致华为的业务遭受冲击。去年澳大利亚价值380亿美元的国家宽带网络项目（NBN）招标时，华为被拒之门外。
尽管华为与诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯ALUA.PA及中国中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)一样向亚洲、非洲和欧洲的主要运营商出售电信设备，但其主要公司客户仍来自国内。
“NBN项目招标决定作出後，我立即被叫到总检察长办公室。我们很失望，并且也未获知作出这一决定的原因，”华为澳大利亚子公司董事长洛德（John Lord）对澳大利亚国会情报委员会表示。
澳大利亚的决定3月公布後，《澳大利亚金融评论》（Australian Financial Review）称，华为试图与NBN签署价值高达10亿澳元（10.4亿美元）的供应合同。
洛德称，尽管他尊重政府保护关键基础设施的权利，但华为被NBN拒之门外後没有得到任何解释，也没有机会针对任何关切作出回应。
澳大利亚国会情报委员会正审查一项提议中的法律，该提议旨在简化执法机构获得监听电话和监视电脑批准的程序，并强制互联网和通信企业保存数据两年。
在华为的陈述中，该公司称担心这一新法可能让来自某一国家的公司受到歧视，而无助於提高通信安全。
“我们认为，任何立法改革都应明确坚持非歧视原则，”华为称，并表示公司应被给予机会回应具体安全顾虑。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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