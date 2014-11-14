莫迪将出访澳洲 海外侨民对其寄予厚望

路透悉尼11月13日（记者 Swati Pandey） - 2000年从孟买移民悉尼后，德赛（Praful Desai）通过在古吉拉特邦投资房地产，与老家既有经济关系，也同老家的亲戚保持着来往。古吉拉特邦重视商业发展，在莫迪担任该邦首席部长时就已经声名鹊起。

如今莫迪担任国家总理，德赛表示他对在印度其它地方投资充满信心。

德赛认为，莫迪即将进行的澳大利亚之行，会拉近印度同近30万在澳印度人的距离。

“海外印度人希望与印度更多联系，”德赛称。德赛从事广告行业工作，是Council of Indian Australians副主席。

“莫迪可能会让我们相信，印度经济增长情况没有改变。这是大家想听到的事情，会推动许多资金流回国内。”

莫迪深受海外印度人的欢迎，这从其近期的美国之行就可见一斑。他当时受到如同摇滚明星一般的欢迎，他在纽约麦迪逊广场花园进行演讲的门票被一抢而空。

预计莫迪周一在悉尼会吸引1.6万人前来，与此同时已有270人预定了面向其粉丝出售的“莫迪专列”车票，这列专列将从墨尔本驶往悉尼。

预计他还会在悉尼接见商界、企业界知名印度裔人士及留学澳洲的学生代表。

印度外交部一位官员称，莫迪“想让生活在澳大利亚的每位印度人感受到他们的领导人来看他们了，他想了解他们，甚至想就国内项目寻求他们的支持。”

莫迪希望同澳大利亚在安全和情报事务方面进行更全面的对话，澳方则希望印度能购买更多的矿产资源。

但两国贸易来往发展缓慢，2013年澳大利亚对印度出口额下降22%至120亿澳元，远低于澳大利亚同中国1,500亿澳元的双边贸易额，也低于印度前总理吉拉德两年前设定的2015年达到400亿澳元的出口额目标。

“虽然（澳大利亚对印度）出口下降，但预计反弹回升，”新南威尔士大学研究印度战略事务的高级研究员Rory Medcalf说。

“印度-澳大利亚的关系正在走向全新的成熟期，正在触及发展更全面和更信任关系的临界点。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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