莫迪将出访澳洲 海外侨民对其寄予厚望

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼11月13日（记者 Swati Pandey） - 2000年从孟买移民悉尼后，德赛（Praful Desai）通过在古吉拉特邦投资房地产，与老家既有经济关系，也同老家的亲戚保持着来往。古吉拉特邦重视商业发展，在莫迪担任该邦首席部长时就已经声名鹊起。
如今莫迪担任国家总理，德赛表示他对在印度其它地方投资充满信心。
德赛认为，莫迪即将进行的澳大利亚之行，会拉近印度同近30万在澳印度人的距离。
“海外印度人希望与印度更多联系，”德赛称。德赛从事广告行业工作，是Council of Indian Australians副主席。
“莫迪可能会让我们相信，印度经济增长情况没有改变。这是大家想听到的事情，会推动许多资金流回国内。”
莫迪深受海外印度人的欢迎，这从其近期的美国之行就可见一斑。他当时受到如同摇滚明星一般的欢迎，他在纽约麦迪逊广场花园进行演讲的门票被一抢而空。
预计莫迪周一在悉尼会吸引1.6万人前来，与此同时已有270人预定了面向其粉丝出售的“莫迪专列”车票，这列专列将从墨尔本驶往悉尼。
预计他还会在悉尼接见商界、企业界知名印度裔人士及留学澳洲的学生代表。
印度外交部一位官员称，莫迪“想让生活在澳大利亚的每位印度人感受到他们的领导人来看他们了，他想了解他们，甚至想就国内项目寻求他们的支持。”
莫迪希望同澳大利亚在安全和情报事务方面进行更全面的对话，澳方则希望印度能购买更多的矿产资源。
但两国贸易来往发展缓慢，2013年澳大利亚对印度出口额下降22%至120亿澳元，远低于澳大利亚同中国1,500亿澳元的双边贸易额，也低于印度前总理吉拉德两年前设定的2015年达到400亿澳元的出口额目标。
“虽然（澳大利亚对印度）出口下降，但预计反弹回升，”新南威尔士大学研究印度战略事务的高级研究员Rory Medcalf说。
“印度-澳大利亚的关系正在走向全新的成熟期，正在触及发展更全面和更信任关系的临界点。”（完）
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太