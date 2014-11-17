全球贸易：澳洲希望与印度达成全面贸易协议--澳洲总理

路透堪培拉11月18日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周二在印度总理莫迪对澳洲进行国事访问时称，澳洲接下来优先考虑的将是与印度达成全面贸易伙伴协议。

澳洲周一与中国达成具有标志性意义的自由贸易协定，该协定酝酿了10年以上。

“我们希望更进一步，因此澳洲下一项优先考虑的事将是与印度达成全面经济伙伴协议，”艾保德称。