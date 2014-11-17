全球贸易：澳洲希望与印度达成全面贸易协议--澳洲总理

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
路透堪培拉11月18日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周二在印度总理莫迪对澳洲进行国事访问时称，澳洲接下来优先考虑的将是与印度达成全面贸易伙伴协议。
澳洲周一与中国达成具有标志性意义的自由贸易协定，该协定酝酿了10年以上。
“我们希望更进一步，因此澳洲下一项优先考虑的事将是与印度达成全面经济伙伴协议，”艾保德称。
“可以说现在是时候了。是完成这件事的时候了。”(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。