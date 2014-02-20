澳大利亚调查称侵犯印尼领海与政府政策无关

(本文由路透中文网编译并提供)

路透悉尼2月19日 - 澳大利亚相关机构周三发布本国海军侵犯印尼领海的调查报告，洗清了侵犯行为由政府政策所致的嫌疑。澳大利亚与印尼关系因此事严重恶化。

澳大利亚上月就本国海军侵犯印尼领海向该国道歉。澳大利亚有阻止搭载着寻求避难者的船只进入本国领海的政策。

上述调查由澳大利亚国防军和海关总署联合进行。调查发现，六次侵犯印尼领海的行为，与“澳大利亚政府的政策和运作指导不相符”。

“侵犯（印尼领海）并非故意而为，调查发现战略指导没有任何规定、暗示或提议显示，侵犯印尼主权是可接受的，”报告称。

调查显示侵犯印尼领海是由于对该国水域界线的错误计算所致，并非故意而为或是导航错误所致，从而似乎表明不能归咎于澳大利亚政府。

尚不清楚这样的调查结果能否修复两国关系。近期有报导称，澳大利亚曾监听印尼总统苏西洛及该国其他高官，这导致两国关系降至自1990年代以来的最低点。（完）