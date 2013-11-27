澳大利亚总理希望与印尼重建互信

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透悉尼11月27日 - 澳大利亚总理阿博特（TonyAbbott）周三称，希望与印度尼西亚举行“安全圆桌会议”，以期与这个重要邻国重建战略关系。
上周有报道称澳大利亚情报部门曾监听印尼总统苏西洛（Susilo BambangYudhoyono）、他的妻子以及其他政要的手机通话，随后两国关系降到了1990年代后期以来的低谷。
周二，苏西洛称将派出特使，或者是外交部长，以解决有关情报共享的主要问题，之后苏西洛本人也可能参与制定两国在该问题上的行为准则。
阿博特称希望看到积极的结果。外交关系的紧张威胁到了两国间的贸易和投资，并造成双方暂停了在政治敏感问题上的安全合作。
阿博特周三对记者说：“我希望将来双方能够通过安全圆桌会议的方式开诚布公地讨论问题，我们可以由此建立更加牢固的互信。”
针对印尼方面的书面要求，阿博特周末致信苏西洛。印尼方面称，阿博特已承诺今后不会做任何有损两国关系的行动。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。