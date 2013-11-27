澳大利亚总理希望与印尼重建互信

路透悉尼11月27日 - 澳大利亚总理阿博特（TonyAbbott）周三称，希望与印度尼西亚举行“安全圆桌会议”，以期与这个重要邻国重建战略关系。

上周有报道称澳大利亚情报部门曾监听印尼总统苏西洛（Susilo BambangYudhoyono）、他的妻子以及其他政要的手机通话，随后两国关系降到了1990年代后期以来的低谷。

周二，苏西洛称将派出特使，或者是外交部长，以解决有关情报共享的主要问题，之后苏西洛本人也可能参与制定两国在该问题上的行为准则。

阿博特称希望看到积极的结果。外交关系的紧张威胁到了两国间的贸易和投资，并造成双方暂停了在政治敏感问题上的安全合作。

阿博特周三对记者说：“我希望将来双方能够通过安全圆桌会议的方式开诚布公地讨论问题，我们可以由此建立更加牢固的互信。”

针对印尼方面的书面要求，阿博特周末致信苏西洛。印尼方面称，阿博特已承诺今后不会做任何有损两国关系的行动。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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