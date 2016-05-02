澳洲4月MI通胀指标较前月上升0.1% 增加央行降息可能性

路透悉尼5月2日 - 澳洲周一公布一项民间通胀指标显示，尽管汽油和医疗保健费用上涨，澳洲4月通胀率进一步放缓，这增加了央行最早可能本周降息的可能性。

澳洲央行周二将举行政策会议，外界臆测在第一季基础通胀放缓至纪录低点的情况下，该行可能将2%的指标利率下调。

核心通胀年率降至1.5%左右，意味着过去几个月实质利率上升。央行可能选择调降现金利率，维持“非常宽松”的政策以抵消这种影响。

路透访问50名分析师结果显示，34名受访者预期澳洲央行至少暂时会维持2%的利率不变，16人预期会降息。金融市场走势显示，央行降息的机率超过50%。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)周一的调查显示，澳洲4月消费者物价较前月微升0.1%，3月为持平。

通胀年率放缓，从1.7%降至1.5%，进一步远离澳洲央行2-3%的目标区间。衡量基础通胀压力的截尾均值亦从1.6%降至1.5%。

医疗和医院服务、汽油及果蔬价格上涨，是4月总体物价变化的推动因素。但假期旅行和食宿费用、保险和金融服务，以及家用家具和设备价格下跌，基本抵消了上述价格涨势的影响。

4月可交易商品和服务成本连续两个月下跌后反弹升高0.5%，同比升幅扩大至2.2%。

不可交易的商品和服务价格较前月下滑0.2%，同比上涨1.0%。

3月扣除燃料和蔬果的消费者物价下降0.1%，较上年同期的增幅放缓至1.9%。(完)