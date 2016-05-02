澳洲4月MI通胀指标较前月上升0.1% 增加央行降息可能性

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼5月2日 - 澳洲周一公布一项民间通胀指标显示，尽管汽油和医疗保健费用上涨，澳洲4月通胀率进一步放缓，这增加了央行最早可能本周降息的可能性。
澳洲央行周二将举行政策会议，外界臆测在第一季基础通胀放缓至纪录低点的情况下，该行可能将2%的指标利率下调。
核心通胀年率降至1.5%左右，意味着过去几个月实质利率上升。央行可能选择调降现金利率，维持“非常宽松”的政策以抵消这种影响。
路透访问50名分析师结果显示，34名受访者预期澳洲央行至少暂时会维持2%的利率不变，16人预期会降息。金融市场走势显示，央行降息的机率超过50%。
墨尔本研究院(Melbourne Institute)周一的调查显示，澳洲4月消费者物价较前月微升0.1%，3月为持平。
通胀年率放缓，从1.7%降至1.5%，进一步远离澳洲央行2-3%的目标区间。衡量基础通胀压力的截尾均值亦从1.6%降至1.5%。
医疗和医院服务、汽油及果蔬价格上涨，是4月总体物价变化的推动因素。但假期旅行和食宿费用、保险和金融服务，以及家用家具和设备价格下跌，基本抵消了上述价格涨势的影响。
4月可交易商品和服务成本连续两个月下跌后反弹升高0.5%，同比升幅扩大至2.2%。
不可交易的商品和服务价格较前月下滑0.2%，同比上涨1.0%。
3月扣除燃料和蔬果的消费者物价下降0.1%，较上年同期的增幅放缓至1.9%。(完)
(编译 李春喜/徐文焰/王兴亚；审校 龚芳/许娜/王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。